Звезда "Реала" ударил по лицу соперника после матча чемпионата Испании: подробности скандала

Громкий скандал разразился после матча 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" принимал "Вильярреал". Команда Карло Анчелотти проиграла со счетом 2:3.

После завершения встречи произошла стычка между звездным футболистом "сливочных" Федерико Вальверде и полузащитником "Желтой субмарины" Алексом Баэной.

Как сообщает Marca, 24-летний уругвайский игрок "Реала" на парковке стадиона ударил соперника по лицу.

По словам окружения Валверде, причиной такого поступка футболиста "Реала" якобы стали оскорбительные слова Баэны в адрес его жены. Сообщается, что еще во время январского матча 1/8 финала Кубка Испании игрок "Вильярреала" толкнул Вальверде и воскликнул: "Плачь, ведь твой сын не родится". Тогда во время беременности жена Федерико имела риск потерять ребенка.

К счастью, все завершилось хорошо, сына удалось спасти. По информации СМИ, после апрельского поединка Вальверде дождался Алекса на парковке и попросил повторить сказанное на поле. После этого Баэна снова произнес оскорбления и получил удар по лицу.

Valverde waited для Baena в автомобильном парке после R.Madrid-Villarreal игры и стреляли его в глаза.



Это было для Baena, чтобы Valverde в последнее время: "Слушать, что сейчас мой человек не готов к бору." — another comment was repeated like this today, reports @marca. pic.twitter.com/3bE7vmvMhT — EuroFoot (@eurofootcom) April 8, 2023

В свою очередь, Баэна отрицает скандальные слухи. По его словам, эта информация неправдива. Алекс сообщил, что написал заявление в полицию на Вальверде.

"В прошлую субботу после матча с "Реалом" меня атаковал коллега. После этого события начали появляться некоторые заявления, сделанные якобы кем-то из окружения Вальверде, в которых говорится, что я пожелал зла члену его семьи.

С тех пор не опубликовано подтверждения этих слов, хотя иначе и быть не может. Несчастье было использовано для оправдания агрессии. Ложь бьет сильнее кулака. Моей семье нанесен непоправимый ущерб, этому нет оправдания. Моей семье поступали угрозы, оскорбления и даже пожелания смерти.

Вчера я сообщил полиции о том, что произошло. Пусть правосудие выполнит свою работу. Сейчас моя единственная цель – сосредоточиться на моей работе и помочь клубу решить задачи", – написал Баэна на своей странице в Twitter.

Как сообщает издание As, Вальверде может получить длительную дисквалификацию. Игроку "Реала" грозит отстранение на срок до шести месяцев.

Напомним, после 28-го тура "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 13 баллов. "Вильярреал" идет пятым – от зоны Лиги чемпионов "Желтую субмарину" отделяют 4 зачетных пункта.

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