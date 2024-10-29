Звезда "Реала" Винисиус Жуниор отреагировал на свое поражение в борьбе за "Золотой мяч-2024"

Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отреагировал на объявление обладателя "Золотого мяча-2024".

Лучшим футболистом мира 2024 года по версии журнала France Football был признан полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

После объявления результатов голосования 24-летний бразилец, до последнего момента считавшийся главным фаворитом на награду, опубликовал лаконичный комментарий в соцсети X.

"Я сделаю это 10 раз, если нужно. Они не готовы", – написал звездный игрок "сливочных".

Отметим, что в сезоне-2023/24 Винисиус Жуниор выиграл с "Реалом" чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Родри стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", а со сборной Испании выиграл Евро-2024. Именно его признали лучшим игроком континентального первенства.

К слову, "Реал" бойкотировал церемонию вручения "Золото мяча" после того, как узнал, что Винисиус Жуниор не получит главный приз. На торжественное мероприятие в Париж не прибыл ни один из представителей мадридского клуба.

Родри впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что определились победители футбольной премии "Золотой мяч-2024" во всех номинациях.

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