Звезда "Реала" встретился с мальчиком, который потерял родителей в Мариуполе, и получил от него подарок из "Азовстали"

Ранее обладатель "Золотого мяча" общался с 7-летним украинцем с помощью видеосвязи.

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич встретился с 7-летним Ильей Костушевичем, чьи родители погибли в Мариуполе в результате авиаобстрела со стороны российских оккупантов.

Мальчик вместе с опекунами прибыл в Варшаву, где в компании легенды "Шахтера" Дарио Срны на трибунах болел за "горняков" во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".

Как сообщил донецкий клуб у себя в соцсетях, Илья получил возможность пообщаться с обладателем "Золотого мяча" 2018 года, а после разговора с хорватским футболистом подарил ему браслет из стали, изготовленной на заводе "Азовсталь".

Ранее Илья, находясь в Украине, общался с Модричем с помощью видеосвязи, а также писал письмо тогдашнему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Лука Модрич встретился с мальчиком, потерявшим родителей в Мариуполе. 7-летний Илья Костушевич по приглашению «Шахтера»... Опубликовано FC SHAKHTAR среда, 12 октября 2022 г.

Из-за полномасштабного вторжения России на украинские территории номинально домашний для "Шахтера" поединок против "Реала" прошел на стадионе польской "Легии" в Варшаве. Встреча завершилась вничью - 1:1 . "Горняки" вели в счете благодаря голу Александра Зубкова, но на последних секундах драматично упустили победу.

Напомним, на матче "Шахтер" - "Реал" болельщики устроили яркий перформанс, эффектно сформировав на трибунах флаги Украины и Польши.

Шахтер - Реал: турнирное положение после матча

После четырех туров "Шахтер" с пятью очками находится на третьем месте в своей группе. Лидирует "Реал" с 10 баллами, который уже вышел в плей-офф . РБ "Лейпциг" с шестью пунктами занимает второе место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет.

. РБ "Лейпциг" с шестью пунктами занимает второе место, а "Селтик" с одним очком замыкает квартет. Поединки 5-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Селтик" - "Шахтер", РБ "Лейпциг" - "Реал".

В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся за путевки в 1/8 финала с командами, ставшими вторыми в квартетах ЛЕ.

Читайте также:

"Зашили, забинтовали": вратарь "Шахтера" показал последствия жесткого столкновения в матче с "Реалом"

Цена спасительного гола: футболисту "Реала" наложили 20 швов после матча с "Шахтером" в Лиге чемпионов (фото)

"Сражались за весь украинский народ": что сказали игроки и тренер "Шахтера" после упущенной победы над "Реалом"