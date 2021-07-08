Звезда сборной Англии подарил юной фанатке футболку и привел ее в неописуемый восторг: девочка рыдала от счастья (видео)

Звезда сборной Англии подарил юной фанатке футболку и привел ее в неописуемый восторг: девочка рыдала от счастья (видео)

Евро-2020 запомнится болельщице на всю жизнь.

Полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт после победы над командой Дании в полуфинале Чемпионата Европы осчастливил юную болельщицу, которая наблюдала за игрой с трибуны "Уэмбли".

По окончании триумфального для "Трех львов" поединка 22-летний хавбек специально подошел к девочке, которая была одета в футболку с 10 номером на спине и надписью над ним Belle, чтобы подарить ей свою игровую майку.

От такого внимания юная фанатка не смогла сдержать эмоций и разрыдалась на плече у своего отца.

Сборная Англии обыграла датчан в дополнительное время со счетом 2:1.

со счетом 2:1. В финале турнира команда "Трех львов" сыграет с Италией. Поединок состоится в воскресенье, 11 июня, в Лондоне на "Уэмбли". Начало матча - в 22:00.

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