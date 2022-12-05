Звезда сборной Англии внезапно покинул лагерь национальной команды во время ЧМ-2022: неприятная причина

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Англии Рахим Стерлинг пропустил матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против команды Сенегала по семейным обстоятельствам.

Как сообщил журналист The Telegraph Мэтт Лоу, 3 декабря дом 27-летнего футболиста в Лондоне ограбили. В связи с этим Стерлинг срочно улетел из Катара домой, чтобы увидеться с членами собственной семьи.

По информации Evening Standard, невеста Рахима и трое его детей находились в доме, когда туда ворвались вооруженные преступники. К счастью, семья игрока сборной Англии не пострадала.

Грабители вынесли из дома звездного футболиста драгоценные часы на сумму 300 тысяч фунтов.

Сообщается, что Стерлинг постарается как можно скорее вернуться в расположение английской сборной в Катаре. В 1/8 финала ЧМ-2022 команда Гарета Саутгейта разгромила Сенегал (3:0) и вышла в четвертьфинал, где сразится с действующими чемпионами мира – французами.

Поединок Англия – Франция состоится в субботу, 10 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Читайте также:

Макрон оказался феноменальным прогнозистом: точно угадал счет и авторов голов в матче Франция – Польша

Исторический рекорд и перебитый пенальти: Франция разобралась с Польшей на пути в четвертьфинал ЧМ-2022 (видео)

Япония – Хорватия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2022