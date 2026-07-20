Звезда сборной Аргентины устроил драку с двумя игроками Испании после финала ЧМ-2026

Леандро Паредес / © Associated Press

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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес вызвал драку с игроками сборной Испании Эриком Гарсией и Гави после финального матча чемпионата мира-2026.

Испания в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Однако не все игроки аргентинской сборной адекватно отреагировали на поражение в решающем матче Мундиаля.

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Паредес не сдержал эмоций и сначала устроил драку с Эриком Гарсией, после чего набросился еще и на Гави.

В конфликт пришлось вмешаться даже главному тренеру "альбиселеста" Лионелю Скалоне. Пока неизвестно, что именно стало причиной драки и такого поведения Паредеса.

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.

Отметим, что бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

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Ранее сообщалось, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

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