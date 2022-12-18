Звезда сборной Франции рискует пропустить финал ЧМ-2022: известна причина

Жиру может помешать проблема с коленом.

Форвард сборной Франции Оливье Жиру может не сыграть в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины.

Об этом сообщает L'Equipe.

36-летний нападающий имеет проблемы с коленом, травмированным в полуфинальном матче против Марокко. Именно из-за нее Оливье было заменено уже на 65-й минуте игры.

Источник испытывает, что состояние колена форварда ухудшилось в последние сутки.

Вместо него тренерский штаб сборной Франции намерен использовать центрального нападающего "Боруссии" Мэнхенгладбах Маркуса Тюрама. Он заменил Жиру в матче с Марокко.

Решающий матч чемпионата мира-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало игры – в 17:00 по Киеву. Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина – Франция доступна на нашем сайте.

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