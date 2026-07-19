Звезда сборной Франции побил рекорд Пеле по количеству ассистов на одном чемпионате мира

Майкл Олисе / © Associated Press

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Вингер сборной Франции Майкл Олисе установил рекорд по числу результативных передач на одном чемпионате мира.

Произошло это по итогам матча за "бронзу" ЧМ-2026 против Англии, в котором 24-летний футболист мюнхенской "Баварии" отдал два ассиста.

Благодаря этому Олисе побил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голевых передач на одном Мундиале.

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Олисе на ЧМ-2026 сделал семь ассистов. Это на один больше, чем Пеле, который на победном ЧМ-1970 отдал шесть результативных передач в составе сборной Бразилии.

Отметим, что соответствующая статистика на Мундиалях ведется с 1966 года.

Напомним, Англия в сверхголовном матче одолела Францию со счетом 6:4 и завоевала "бронзу" ЧМ-2026.

Для "Трех львов" это вторые в истории медали на ЧМ и первые с 1966 года, когда английская команда стала победителем Мундиаля.

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В полуфинале ЧМ-2026 французы проиграли Испании (0:2), в то время как англичане проиграли Аргентине (1:2).

Отметим, что финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер назвал фаворита финала ЧМ-2026 по футболу.

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