Звезда сборной Украины признался, что участвовал в "договорняках": подробности скандала

Калиниченко участвовал в "договорняках" дважды на заре своей карьеры. Это не было связано с тотализатором.

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, как на заре своей футбольной карьеры принимал участие в договорных матчах.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Калина25".

Калиниченко признался, что участвовал в "договорняках" дважды. Это не было связано с играми на тотализаторе.

"Один матч вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный. Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все всё знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в "паутину", вратарь только глазами провел. У всех легкая паника, идет середина второго тайма", — вспоминает игрок.

Как оказалось, вратарь соперника единственный ничего не знал о договоренности, поэтому ловко отражал все удары.

"С горем пополам один забили, я забил. Но нужен еще, а воротчик прям задолбал. Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается.

Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня "опекал", мне прямым текстом говорит: "Беги" – и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой "опекун" валит меня сзади. Пенальти. И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает".

В общем, забили мы тот пенальти. Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту "игру" не предлагал", – рассказал Калиниченко.

Отметим, что Максим Калиниченко начинал свою профессиональную карьеру в "Днепре". Также играл за московский "Спартак" и симферопольськую "Таврию". Участник чемпионата мира 2006 года в составе национальной сборной Украины, где наша команда попала в восьмерку лучших сборных мира.

Напомним, что футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко попал в скандал из-за совместных фотографий с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

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