Звезда сборной Венгрии перед матчем против Украины отреагировал на скандал с российской песней

Милош Керкез, Венгрия — Украина. / © Associated Press

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Звездный защитник английского "Ливерпуля" и сборной Венгрии Милош Керкез отреагировал на позорную провокацию, которую его отец устроил после матча первого тура Лиги наций-2026/27 против Украины.

"Я никогда в жизни не поддерживал и сейчас не поддерживаю никакой агрессии. В то же время во время футбольного матча всегда есть напряжение, а в игре против Украины я только защищал нашего капитана, своего друга.

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И я поступил бы так же, если бы нашим соперником была любая другая страна. Кроме того, важно понимать, что я — не мой отец. Что бы он ни делал, я не могу нести ответственность за его поступки", — приводит слова 22-летнего Керкеза 24.hu.

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После домашнего поражения от Украины (0:1) в первом туре Лиги наций отец Милоша Керкеза Себастьян опубликовал у себя в Instagram-сторис фото драки его сына с украинским футболистом Виктором Цыганковым, добавив музыкальную композицию российских исполнителей АК-47 и Ноггано (Баста) Russian Paradise ("Российский рай").

Второй матч сборных Украины и Венгрии в Лиге наций состоится в понедельник, 5 октября, на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Керкез пропустит этот поединок из-за перебора желтых карточек.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Украина — Венгрия.

Сборная Украины сейчас занимает второе место в группе 2 Дивизиона B, набрав 4 очка. После победы над венграми команда Андреа Мальдеры сыграла вничью с Грузией (0:0) и разгромно проиграла Северной Ирландии (0:3).

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Венгры после поражения от Украины сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0) и обыграли Грузию (1:0). Венгрия (4 балла) находится на третьей позиции, уступая украинцам из-за поражения в очной встрече.

Единоличным лидером этого квартета является Северная Ирландия (7 пунктов). Грузия (1 балл) идет последней.

Ранее сообщалось, что сборная Украины понесла серьезную потерю перед матчем с Венгрией в Лиге наций.

Также мы рассказывали, что болельщики сборной Украины вывесили мощные баннеры на матче Лиги наций с Северной Ирландией.

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