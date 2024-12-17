Звезда "Шахтера" и сборной Украины отреагировал на допинговый скандал с Мудриком

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков отреагировал на информацию, что украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

22-летний лидер "горняков" поддержал своего бывшего одноклубника, опубликовав на своей странице в Insgragram совместные фото с Мудриком.

"Хочу поддержать своего друга Михаила Мудрика. Мы вместе мечтали, мечтаем и будем мечтать. Оставайся сильным", – подписал свой пост Судаков.

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Напомним, в ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" 23-летнего игрока обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола.

Ожидается, что в ближайшие дни откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.

Сам Мудрик в соцсетях уже подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не употреблял запрещенных веществ осознанно и пообещал рассказать детали ситуации, когда закончится расследование.

В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Последний раз Мудрик попадал в заявку "Челси" 1 декабря на матч АПЛ против "Астон Виллы", который провел на скамейке для запасных. С тех пор Михаил уже четыре поединка подряд оставался вне заявки своей команды. Главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска сообщал, что украинец болеет.

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