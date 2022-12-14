Звезда "Шахтера" присоединится к гранду АПЛ – журналист назвал дату перехода

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик должен в ближайшее время сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Ерун Стекеленбург в Twitter, "Арсенал" согласовал условия трансфера 21-летнего футболиста.

В ближайшее время ожидается, что вингер пройдет медицинские тесты, необходимые для завершения сделки.

По данным источника, Мудрик должен полноценно присоединиться к лондонскому клубу уже 4 января 2023 года.

"Шахтер" намерен продать Мудрика не менее чем за 100 миллионов евро. "Горняки" повысили стоимость игрока по итогам выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.

На него претендуют многие европейские клубы, среди которых "Ньюкасл", "Арсенал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистам.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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