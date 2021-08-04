Звезда "Шахтера" травмировался в дебютном поединке евросезона: когда он надеется вернуться

Звезда "Шахтера" травмировался в дебютном поединке евросезона: когда он надеется вернуться

Манор Соломон был заменен в перерыве матча с "Генком".

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон получил повреждение в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Генка".

Израильтянин вышел на игру в стартовом составе, но уже в перерыве уступил место на поле Алану Патрику. Камеры зафиксировали, как Манор покидал стадион в защитном лонгете на ноге.

Скриншот с трансляции Футбол NEWS

Футболист верит, что травма не окажется серьезной и вскоре он сможет снова выйти на поле.

"Надеюсь, травма не очень серьезная, и я скоро вернусь. Большое спасибо за заботу", - написал Соломон в сторис Instagram.

О состоянии Манора также высказался главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби.

"В ближайшие дни посмотрим, как Соломон будет себя чувствовать. Конечно, я очень волнуюсь, потому что он - сильный футболист. Но на этой позиции есть тоже сильный футболист Мудрик - молодой игрок, так же как и Конопля, как и Судаков, и мы должны быстрее улучшить их уровень", - цитирует Де Дзерби официальный сайт "Шахтера".

"Шахтер" в Бельгии победил "Генк" со счетом 2:1. Ответный матч команды сыграют 10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

со счетом Ответный матч команды сыграют 10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве. В случае преодоления 3-го квалифай-раунда "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия). Если "горняки" уступят "Генку" по сумме двух встреч, то сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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