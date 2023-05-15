Звезда украинского карате выборола "золото" на этапе Премьер-лиги в Марокко

Анжелика Терлюга впервые в этом году стала лучшей на соревнованиях Премьер-лиги.

Серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Анжелика Терлюга завоевала "золото" этапа Премьер-лиги по карате в марокканском Рабате.

31-летняя украинка победила в весовой категории до 55 кг.

На групповом этапе Терлюга одержала две победы (обе – по 4:0), после чего одолела японку Шиму Аири (0:0 – решением судей) и Ку Цупин из Китайского Тайбэя (6:0).

В финале Анжелика победила американку Тринити Аллен со счетом 2:1.

Для Терлюги это первое "золото" на этапах Премьер-лиги в 2023 году и 14-я победа на турнирах этого уровня в карьере.

Всего сборная Украины выиграла две медали на этапе Премьер-лиги в Рабате. Еще одну награду нашей команде принесла Элина Селеменева, которая завоевала "бронзу" в весовой категории до 68 кг.

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