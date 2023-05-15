Звезда украинского карате выборола "золото" на этапе Премьер-лиги в Марокко

Анжелика Терлюга впервые в этом году стала лучшей на соревнованиях Премьер-лиги.
Серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Анжелика Терлюга завоевала "золото" этапа Премьер-лиги по карате в марокканском Рабате.
31-летняя украинка победила в весовой категории до 55 кг.
На групповом этапе Терлюга одержала две победы (обе – по 4:0), после чего одолела японку Шиму Аири (0:0 – решением судей) и Ку Цупин из Китайского Тайбэя (6:0).
В финале Анжелика победила американку Тринити Аллен со счетом 2:1.
Для Терлюги это первое "золото" на этапах Премьер-лиги в 2023 году и 14-я победа на турнирах этого уровня в карьере.
Всего сборная Украины выиграла две медали на этапе Премьер-лиги в Рабате. Еще одну награду нашей команде принесла Элина Селеменева, которая завоевала "бронзу" в весовой категории до 68 кг.
Читайте также:
Украинские саблистки впервые за 7 лет выиграли "золото" этапа Кубка мира по фехтованию
Магучих с мировым рекордом сезона триумфовала на престижном турнире в Кении (видео)
На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по хоккею