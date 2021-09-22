Звезда украинского карате вышла замуж: обошлась без традиционного свадебного наряда (видео)

Еще одно знаменательное событие в жизни титулованной спортсменки.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж за своего парня Владимира Зарецкого.

Радостной новостью спортсменка поделилась в сторис Instagram. Сначала она заинтриговала поклонников, опубликовав ролик из салона красоты и спросив у подписчиков: "Куда собираюсь?"

Позже она поделилась результатом работы мастеров.

instagram.com/stories/anzhelika_terliuga

После этого она опубликовала ролики с избранником перед дворцом бракосочетаний и уже во время самого процесса заключения брака.

В рамках олимпийского турнира Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла лишь в финале.

Анжелика - также трехкратная чемпионка Европы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Терлюга рассказала, ради чего прошлась бы голой по городу.

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