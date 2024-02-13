Звезда украинского тенниса снялась с матча против россиянки на турнире в Дохе – какая причина (видео)

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла доиграть матч второго круга турнира WTA 1000 в Дохе (Катар) против "нейтральной" россиянки Анастасии Павлюченковой.

Теннисистки провели на корте всего 17 минут. В первом сете при счете 1:2 в пользу соперницы 21-летняя украинка взяла медицинский тайм-аут, а после консультации с врачом досрочно завершила поединок.

Сообщается, что причиной снятия Марты стала болезнь.

Добавим, что в первом раунде катарского турнира Костюк обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счетом 6:3, 7:5.

Отметим, что выступления в Дохе продолжают другие две украинки – Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Во втором круге Цуренко сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер, а Калинина посоревнуется с латвийкой Еленой Остапенко.

Напомним, Костюк чрезвычайно успешно начала новый теннисный сезон. На Australian Open-2024 она дошла до четвертьфинала, где в напряженной борьбе проиграла действующей чемпионке US Open американке Кори Гауфф. Для Марты это дебютный в карьере выход в 1/4 финала турнира серии Grand Slam.

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