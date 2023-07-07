Звезда украинского тенниса впервые в карьере вышла в третий круг Wimbledon

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в третий круг Wimbledon 2023 года.

Во втором раунде соревнований 21-летняя киевлянка (№36 WTA) обыграла испанку Паулу Бадосу (№35 WTA).

Матч длился всего 37 минут. Украинка выиграла первый сет со счётом 6:2. В перерыве между партиями Бадоса взяла медицинский тайм-аут. Во второй партии при счете 1:0 в пользу Марты испанская теннисистка отказалась от продолжения встречи.

Отметим, что Костюк впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона. Предыдущие два розыгрыша травяного мейджора она завершала во втором круге соревнований.

Следующей соперницей Костюк станет победительница пары Виктория Голубич (Швейцария) – Мэдисон Киз (США).

Добавим, что на старте нынешнего Уимблдонского турнира Костюк совершила потрясающий камбек и обыграла восьмую ракетку мира Марию Саккари из Греции. Для Марты это была первая в карьере победа над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA.

Костюк – третья украинка, вышедшая в третий круг Wimbledon-2023. Ранее до этой стадии соревнований добрались Элина Свитолина и Леся Цуренко.

В свою очередь, первая ракетка Украины Ангелина Калинина 7 июля сыграет свой матч второго раунда против Бьянки Андрееску из Канады.

Читайте также:

Wimbledon-2023: Свитолина и Цуренко прошли второй круг, первая ракетка Украины стартовала с победы

Винус Уильямс не пожала руку судье после матча со Свитолиной на Wimbledon-2023: какая причина

Свитолина обыграла первую ракетку мира на старте Wimbledon-2023, Цуренко одержала сложную победу