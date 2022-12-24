Звездам сборной Уругвая грозит продолжительный бан за поведение на ЧМ-2022

Игроки сборной Уругвая Эдинсон Кавани и Хосе Мария Хименес могут быть дисквалифицированы Международной федерацией футбола (ФИФА) сроком до шести месяцев за инциденты на чемпионате мира-2022.

Об этом сообщает RMC Sport.

Уругвайцы могут наказать за свои поступки по окончании матча чемпионата мира 2022 года с Ганой (2:0). После финального свистка Кавани толкнул монитор VAR, а Хименес случайно ударил представителя ФИФА.

ФИФА проинформировала Федерацию футбола Уругвая, что время до 9 января 2023 года, чтобы представить свою версию событий. Окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА будет известно не раньше конца февраля.

Отмечается, что Кавани и Хименес могут получить бан на 10-15 матчей национальной команды или на такой же срок будут дисквалифицированы и в своих клубах. Кавани играет за "Валенсию", а Хименес за "Атлетико".

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