Звезде "Барселоны" внезапно стало плохо во время матча Чемпионата Испании, его госпитализировали

Звезде "Барселоны" внезапно стало плохо во время матча Чемпионата Испании, его госпитализировали

Серхио Агуэро был заменен в первом тайме встречи с "Алавесом".

Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро из-за проблем со здоровьем был вынужден досрочно покинуть поле в домашнем матче 12-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса".

Инцидент произошел на 38-й минуте поединка. 33-летний аргентинец неожиданно остановился и, держась за грудь, попросил позвать врачей. Медики быстро появились на поле и оказали Агуэро неотложную помощь, пока игрок лежал на спине. Затем Серхио своими силами ушел с поля, его заменил Фелиппе Коутинью.

Sergio Aguero — Football Star Suffers Heart Problems During Match, 6 Weeks After Promoting Vaccines До 12-Year-Olds.



Был причислен к госпиталю для кардиотного экзамена. pic.twitter.com/nNrJ0ehH4x — Covid Vaccine Injuries (@CovidVaxInjury) October 31, 2021

Позже "Барселона" сообщила, что аргентинец был доставлен в больницу для прохождения кардиологического обследования.

"Агуэро сообщил о дискомфорте в груди и был госпитализирован для обследования сердца" - написала пресс-служба каталонского клуба в Twitter.

Kun Agüero ha referit un episodi de malestar toràcic i ha estat traslladat a l'hospital per a realitzar-se un estudio cardiológico.



Gerard Piqué té una sobrecarga en el soleo de la pierna derecha. Pendiente de más pruebas para saber el abast exacto de esta sobrecarga. pic.twitter.com/ntgzTTPcC8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 30, 2021

Серхи Бархуан, временно руководящий "сине-гранатовыми" после увольнения Рональда Кумана с должности главного тренера, прокомментировал ситуацию с Агуэро.

"Я спросил его, и он сказал мне, что у него кружится голова. Мне сказали, что он попал в больницу. Я больше ничего не знаю", - отметил тренер "Барселоны".

Аргентинский журналист Гастон Эдуль у себя в Twitter написал, что во время матча у футболиста произошла тахикардия.

"У Агуэро была тахикардия. Серхио чувствует себя хорошо. У него случалось подобное в 12 лет. Врачи будут следить за его состоянием", - сообщил журналист.

Kun Aguero дал un cuadro de taquicardia. Имеется всё. Es un quadre que també va tenir a los 12 años. Van a hacerle estudios hoy y mañana. El Kun se siente bien ahora. pic.twitter.com/LFoHSCTzp7 — Gastón Edul (@gastonedul) октябрь 30, 2021

Агуэро летом свободным агентом перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити". Аргентинец пропустил старт сезона из-за травмы икроножной мышцы. На его счету один гол в пяти матчах "блаугранаса" во всех турнирах.

Поединок "Барселона" - "Алавес" завершился вничью 1:1 . Каталонцы с 16 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Примеры.

. Каталонцы с 16 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Примеры. 2 ноября "сине-гранатовые" в Киеве сыграют против "Динамо" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В матче 3-го тура, который состоялся 20 октября на "Камп Ноу", испанский гранд обыграл чемпиона Украины со счетом 1:0.

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