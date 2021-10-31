Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Звезде "Барселоны" внезапно стало плохо во время матча Чемпионата Испании, его госпитализировали

Звезде "Барселоны" внезапно стало плохо во время матча Чемпионата Испании, его госпитализировали

Associated Press

Серхио Агуэро был заменен в первом тайме встречи с "Алавесом".

Аргентинский форвард "Барселоны" Серхио Агуэро из-за проблем со здоровьем был вынужден досрочно покинуть поле в домашнем матче 12-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса".

Инцидент произошел на 38-й минуте поединка. 33-летний аргентинец неожиданно остановился и, держась за грудь, попросил позвать врачей. Медики быстро появились на поле и оказали Агуэро неотложную помощь, пока игрок лежал на спине. Затем Серхио своими силами ушел с поля, его заменил Фелиппе Коутинью.

Позже "Барселона" сообщила, что аргентинец был доставлен в больницу для прохождения кардиологического обследования.

"Агуэро сообщил о дискомфорте в груди и был госпитализирован для обследования сердца" - написала пресс-служба каталонского клуба в Twitter.

Серхи Бархуан, временно руководящий "сине-гранатовыми" после увольнения Рональда Кумана с должности главного тренера, прокомментировал ситуацию с Агуэро.

"Я спросил его, и он сказал мне, что у него кружится голова. Мне сказали, что он попал в больницу. Я больше ничего не знаю", - отметил тренер "Барселоны".

Аргентинский журналист Гастон Эдуль у себя в Twitter написал, что во время матча у футболиста произошла тахикардия.

"У Агуэро была тахикардия. Серхио чувствует себя хорошо. У него случалось подобное в 12 лет. Врачи будут следить за его состоянием", - сообщил журналист.

  • Агуэро летом свободным агентом перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити". Аргентинец пропустил старт сезона из-за травмы икроножной мышцы. На его счету один гол в пяти матчах "блаугранаса" во всех турнирах.
  • Поединок "Барселона" - "Алавес" завершился вничью 1:1. Каталонцы с 16 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Примеры.
  • 2 ноября "сине-гранатовые" в Киеве сыграют против "Динамо" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В матче 3-го тура, который состоялся 20 октября на "Камп Ноу", испанский гранд обыграл чемпиона Украины со счетом 1:0.

Смотрите также:

Остановилось сердце: футболист, которым интересовался "Шахтер", чуть не умер во время матча

"Случилось то же, что и с Эриксеном": в Москве во время матча умер футболист

Следующая публикация