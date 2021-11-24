Звезде мирового футбола вынесли приговор по делу об интим-шантаже: попадет ли он за решетку

Звезде мирового футбола вынесли приговор по делу об интим-шантаже: попадет ли он за решетку

Карим Бензем отделался условным сроком и штрафом.

Уголовный суд Версаля назначил наказание нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензему по делу о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

Как сообщает RMC Sport, 33-летний французский форвард признан виновным в соучастии и попытке шантажа. Однако, по мнению суда, Бензем не осознавал преступного характера своих действий.

Карим был приговорен к году тюрьмы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро. Это максимально возможное наказание по этому делу. Прокурор требовал для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно и штраф в размере 75 тысяч.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре уже сообщил, что Бензема по-прежнему будет вызываться в национальную сборную, несмотря на вынесенный ему приговор.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 16 матчей за "Реал" во всех турнирах, 14 голов и 7 результативных передач.

Карим помог сборной Франции занять первое место в отборочной группе, где также выступала Украина, и выйти на ЧМ-2022, который состоится в Катаре.

Интим-скандал Бензема и Вальбуэна: что произошло

В 2015 году Карима обвинили в том, что он способствовал шантажу партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Поэтому Бензема отстранили от игр за сборную.

В 2017 году апелляционный суд Франции отказался привлекать игрока в суд, но дело не было закрыто.

Следствие подозревало Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили интимное видео с участием Матье. Ранее суд запретил Бензему контактировать с Вальбуэном, однако позже отменил свое решение.

Из-за этого скандала Бензема не поехал в составе сборной Франции на Евро-2016, а также победный для "Ле Бле" Чемпионат мира-2018. В мае 2021 года Бензема впервые после 6-летнего перерыва получил вызов в национальную команду и играл за "трехцветных" на Евро-2020.