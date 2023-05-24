Звезде "Реала" отменили наказание после громкого расистского скандала в чемпионате Испании

Комитет по соревнованиям Федерации футбола Испании (RFEF) отменил красную карточку вингера мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору в матче 35-го тура Ла Лиги с "Валенсией"

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Бразилец был удален с поля в компенсированное время в результате стычки, вспыхнувшей между игроками обеих команд. Форвард "Валенсии" Уго Дуро схватил за шею Винисиуса, а тот ответил ударом по голове. В итоге рефери наказал звезду "Реала" прямой красной карточкой.

Однако теперь комитет RFEF отменил дисквалификацию бразильца. Его красная карточка была аннулирована по той причине, что главный арбитр матча Рикардо де Бургос Бенгоечеа не владел всей необходимой информацией для принятия такого решения.

Таким образом, Винисиус сможет принять участие в следующем поединке "сливочных" с "Райо Вальекано", который состоится 24 мая.

RFEF считает удаление Жуниора ошибкой арбитра VAR Игнасио Иглесиаса Виллануевы, который якобы показал главному судье лишь часть эпизода. Виллануеву отстранили от работы до конца следующего сезона.

Кроме того, было принято решение оштрафовать "Валенсию" на 45 тысяч евро за расистские оскорбления в адрес Винисиуса, которые звучали с южной трибуны стадиона "Месталья". Эту часть футбольной арены клуб должен закрыть на пять матчей.

За три тура до конца чемпионата "Реал" (71 балл) находится на третьем месте в Примере, отставая от "Атлетико" на одно очко. Ранее "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании сезона-2022/23.

Читайте также:

Карма в действии: "Барселона" едва избежала разгрома от аутсайдера Ла Лиги после пророссийского видео

Цыганков заработал пенальти и помог "Жироне" спастись от поражения в матче Примеры (видео)

"Барселона" оправдалась за скандальное видео своих футболистов для россиян – официальное заявление клуба