Звездная 25-летняя легкоатлетка-рекордсменка была найдена зарезанной в своем доме

Главным подозреваемым в трагедии называют мужа.

Звездная легкоатлетка-рекордсменка Агнес Тироп была найдена мертвой в своем доме в городе Итэн.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что смерть кенийской спортсменки наступила в результате ножевого ранения в живот. По предварительной информации, главным подозреваемым для полиции является ее муж. На момент трагедии девушке было всего 25 лет.

"Мы все еще работаем над выяснением более подробной информации о ее смерти. Кения потеряла жемчужину, которая была одной из самых прогрессирующих легкоатлеток страны, демонстрирующую яркие выступления на беговой дорожке", — говорится в заявлении Федерации, опубликованной в Twitter.

Тироп является двукратной "бронзовой" призеркой Чемпионатов мира в беге на 10 тысяч метров — в 2017 и 2019 годах. На недавней "Олимпиаде" в Токио она заняла четвертое место в беге на 5 тысяч метров.

Кроме того, месяц назад, 12 сентября, Тироп побила мировой рекорд в забеге на 10 километров среди женщин в Германии, пробежав дистанцию за 30:01, что на 28 секунд меньше предыдущего рекорда, установленного в 2002 году.

Ее карьера началась, когда она выиграла титул чемпиона мира по кроссу в 2015 году в возрасте 19 лет, став второй самой молодой чемпионкой в истории.

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