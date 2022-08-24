Звездная белоруска не сыграет в благотворительном турнире от US Open из-за протестов украинских теннисисток

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не примет участие в благотворительном мероприятии в поддержку Украины от организаторов US Open в связи с недовольством украинских теннисисток.

24 августа в Нью-Йорке состоится благотворительное теннисное мероприятие для сбора средств на помощь Украине с участием топ-игроков. Среди других звезд тенниса выступить на нем должна была и экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко, однако из-за ее возможного участия украинские теннисистки пригрозили бойкотом.

В конце концов, Теннисная ассоциация Соединенных Штатов (USTA) решила прислушаться к украинкам и оставила представительницу страны-агрессора вне списка участниц выставочного матча.

"В течение последних 24 часов, после тщательного рассмотрения и диалога со всеми привлеченными сторонами, Виктория Азаренко не будет участвовать в нашем выставочном мероприятии "Tennis Plays For Peace" ("Теннис играет за мир") в этот вечер. Вика - сильный лидер, мы ценим ее готовность присоединиться. Но учитывая возражения украинских игроков и продолжающийся конфликт, мы считаем, что это правильное направление действий для нас", - говорится в заявлении USTA.

USTA announces Victoria Azarenka не будет участвовать в "Теннис Plays для Peace Exhibition" tonight. pic.twitter.com/arDWb122xm — Erik Gudris (@ATNtennis) August 24, 2022

Добавим, что ранее белоруска выступала против того, чтобы Wimbledon запрещал участвовать в соревнованиях теннисистам стран-агрессоров. Также она до сих пор открыто не осудила войну, которую Россия при содействии Беларуси ведет против Украины.

Напомним, US Open принял решение допустить к турниру спортсменов из РФ и Беларуси. Несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, теннисисты стран-агрессоров выступят в нейтральном статусе.

US Open состоится с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

На Открытом чемпионате США сыграют в основной сетке и четыре украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Еще три украинские теннисистки: Дарья Снигур, Екатерина Байндль и Екатерина Завацкая сыграют в квалификации последнего турнира Большого шлема этого сезона.

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