Звездная каратистка Терлюга помпезно отгуляла свадьбу после скромной церемонии росписи (видео)

Титулованная спортсменка уже поделилась первыми кадрами с мероприятия.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга сыграла свадьбу со своим возлюбленным Владимиром Зарецким.

Местом для проведения мероприятия был выбран загородный ресторан "Мюнгхаузен", расположенный близ Одессы. Фото и видео с мероприятия уже опубликовала не только сама Анжелика, но и гости свадьбы.

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В рамках олимпийского турнира Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла лишь в финале.

Анжелика - также трехкратная чемпионка Европы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Терлюга и Зарецкий скромно расписались.

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