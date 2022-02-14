Звездная норвежская биатлонистка завершила выступления на ОИ-2022, она дважды чуть не потеряла сознание во время гонок

Звездная норвежская биатлонистка завершила выступления на ОИ-2022, она дважды чуть не потеряла сознание во время гонок

Ее ждет тщательное обследование.

Звездная норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд преждевременно завершила выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Об этом сообщает NRK.

Причиной для 25-летней спортсменки покинуть соревнования являются проблемы со здоровьем. Тандреволд дважды в течение двух гонок подряд чуть не потеряла сознание, едва доехав до финиша.

Так, после спринта норвежка отметила, что у нее в глазах были какие-то вспышки и она не понимала происходящего. Что касается гонки преследования, то Тандреволд шла третьей, но в итоге заняла 14 место. Она едва добежала до финиша и сразу упала. Ее отвели под руки.

Как следствие, норвежка ближайшим рейсом из Пекина возвращается домой. Врач команды настоял на том, чтобы не подвергать спортсменку дальнейшему риску и провести тщательное обследование.

"Пока ясно, что на Олимпиаде мне больше не разрешат выступать. Именно по состоянию здоровья. Конечно, мне жаль. Мое сердце разбито, и пока речь не о медицинских показателях. Как все, наверное, поняли – у меня был не лучший день. Точнее, он был одним из лучших – до того, как внезапно стал одним из самых плохих", – сказала 25-летняя спортсменка.

Врач сборной Норвегии Ларс Колсруд так прокомментировал это решение:

"Я должен был принять такое решение. Знаю, что это плохие новости для Ингрид, но иногда приходится принимать плохое решение, чтобы защитить спортсменку. После двух случаев мы не имеем права рисковать. Мы очень любим Ингрид и хотим как следует обследовать ее в Норвегии. В условиях гостиницы можно сделать очень немного".

Добавим, что Тандреволд в сборной Норвегии заменит Каролин Кноттен.

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