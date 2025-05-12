Звездная украинская баскетболистка во второй раз подряд стала чемпионкой Испании

Алина Ягупова / © Miguel Angel Polo, facebook.com/valenciabasket

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Лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова стала чемпионкой Испании сезона-2024/25 в составе "Валенсии" .

Команда 33-летней украинки в финальной серии плей-офф испанской лиги победила "Сарагосу" со счетом 2:0.

Первый матч дома "Валенсия" выиграла со счетом 75:65. Ягупова провела на площадке 29 минут, за которые набрала пять очков и сделала семь подборов.

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Во втором поединке на выезде "Валенсия" одержала победу со счетом 71:63. Алина снова сыграла 29 минут, за которые набрать девять очков, сделала пять подборов, а также один ассист и один перехват.

Для Ягуповой это второе подряд чемпионство в Испании и четвертый в целом трофей с "Валенсией". В прошлом сезоне украинка также завоевала Кубок Испании, а текущей кампании выиграла Суперкубок страны.

В этом сезоне Алина сыграла в чемпионате Испании 32 матча, в среднем проводила на площадке 23,1 минуты (9,3 очка, 2.8 подбора и 3,5 ассиста).

Капитан женской сборной Украины выступает за "Валенсию" с января 2024 года после того, как покинула турецкую "Чукурову".

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До этого Ягупова выступала в составе турецкого "Фенербахче", с которым в сезоне-2022/23 выиграла Евролигу. Украинку дважды подряд признавали лучшей баскетболисткой (MVP) турнира – в 2020 и 2021 годах.

Ранее сообщалось, что определился чемпион Украины по баскетболу сезона-2024/25.