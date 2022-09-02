Звездная украинская боец UFC узнала дату следующего боя и имя соперницы

Украинская боец Марина Мороз готовится снова выйти на октагон. Следующий бой состоится 19 ноября 2022 года.

Украинская представительница смешанных единоборств Марина Мороз (11-3) проведет следующий бой 19 ноября 2022 на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Об этом украинка сообщила на своей странице в Instagram.

Ее соперницей станет бразильянка Дженнифер Мая (19-9). Она проиграла 4 из последних 6 поединков и идет на серии из 2 поражений.

В последний раз Мороз билась еще в марте. Она победила Марию Агапову из Казахстана на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе. Украинка дополнительно получила от UFC 50 тысяч долларов за "Лучшее выступление вечера".

Читайте также:

Феноменальная победа: украинский боец ММА нокаутировал поляка на 5-й секунде (видео)

Бывшая чемпионка по UFC потеряла большой кусок лба во время боя

Украинский боец техническим нокаутом проиграл в дебютном поединке в UFC