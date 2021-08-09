Звездная украинская легкоатлетка похвасталась совершенной фигурой в купальнике: фанаты уже требуют больше фото

Звездная украинская легкоатлетка похвасталась совершенной фигурой в купальнике: фанаты уже требуют больше фото

Спортсменка набирается сил после тяжелых стартов.

Украинская легкоатлетка Марина-Бех Романчук, ставшая на Олимпийских играх в Токио пятой в секторе для прыжков в длину, засветила идеальную фигуру в купальнике.

26-летняя легкоатлетка отправилась на отдых со своим мужем Михаилом Романчуком, который на Играх-2020 в плавании завоевал бронзовую и серебряную медали, и друзьями в Хмельницкую область.

В Instagram легкоатлетка поделилась снимком, на котором она стояла в воде и демонстрировала свое совершенное тело.

instagram.com/marynabekh

Кадр спровоцировал шквал комплиментов от поклонников. Один из них в комментарии к снимку попросил, чтобы Марина выкладывала больше фото подобного рода.

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.

Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

На Олимпийских играх-2016 украинка стала 12-й.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук похвасталась аппетитными ягодицами в бикини.

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