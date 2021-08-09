Звездная украинская легкоатлетка похвасталась совершенной фигурой в купальнике: фанаты уже требуют больше фото

Спортсменка набирается сил после тяжелых стартов.
Украинская легкоатлетка Марина-Бех Романчук, ставшая на Олимпийских играх в Токио пятой в секторе для прыжков в длину, засветила идеальную фигуру в купальнике.
26-летняя легкоатлетка отправилась на отдых со своим мужем Михаилом Романчуком, который на Играх-2020 в плавании завоевал бронзовую и серебряную медали, и друзьями в Хмельницкую область.
В Instagram легкоатлетка поделилась снимком, на котором она стояла в воде и демонстрировала свое совершенное тело.
Кадр спровоцировал шквал комплиментов от поклонников. Один из них в комментарии к снимку попросил, чтобы Марина выкладывала больше фото подобного рода.
- Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.
- Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.
- На Олимпийских играх-2016 украинка стала 12-й.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук похвасталась аппетитными ягодицами в бикини.