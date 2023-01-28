Звездная украинская легкоатлетка завоевала медаль на первом международном старте сезона

Марина Бех-Романчук стала бронзовой призеркой в тройном прыжке.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "бронзу" в тройном прыжке на турнире World Athletics Indoor Tour Gold в немецком Карлсруэ.
27-летняя украинка в пятой попытке прыгнула на 14 метров и 41 сантиметр. Этот результат позволил Марине занять итоговое третье место.
На пьедестале украинскую спортсменку обошли две кубинские легкоатлетки. "Золото" соревнований выиграла Лиадагмис Повеа (14,64 м), а "серебро" взяла Леянис Перес-Эрнандес (14,45 м).
Для Бех-Романчук турнир в Карлсруэ стал первым в 2023 году. Следующее выступление Марины запланировано на февраль в Берлине.
Ранее сообщалось, что украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко оформили медальный дубль на соревнованиях в немецком Котбусе.
Читайте также:
22-летний украинский легкоатлет погиб в боях под Бахмутом
Президент МОК отреагировал на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия россиян и белорусов
Украинка финишировала в шаге от цветочной церемонии в персьюте на чемпионате Европы по биатлону