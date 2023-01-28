Звездная украинская легкоатлетка завоевала медаль на первом международном старте сезона

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "бронзу" в тройном прыжке на турнире World Athletics Indoor Tour Gold в немецком Карлсруэ.

27-летняя украинка в пятой попытке прыгнула на 14 метров и 41 сантиметр. Этот результат позволил Марине занять итоговое третье место.

На пьедестале украинскую спортсменку обошли две кубинские легкоатлетки. "Золото" соревнований выиграла Лиадагмис Повеа (14,64 м), а "серебро" взяла Леянис Перес-Эрнандес (14,45 м).

Для Бех-Романчук турнир в Карлсруэ стал первым в 2023 году. Следующее выступление Марины запланировано на февраль в Берлине.

Ранее сообщалось, что украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко оформили медальный дубль на соревнованиях в немецком Котбусе.

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