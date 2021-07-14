Звездная украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Токио: названа причина

Марта Костюк не выступит на главном спортивном форуме планеты из-за травмы плеча.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сможет принять участие в Олимпийских играх-2020, которые летом этого года состоятся в японском Токио.

19-летняя украинка вынуждена будет пропустить Игры из-за травмы плеча. Она была одной из пяти теннисисток, которые попали в заявку сборной Украины на Олимпиаду в Токио.

Марта должна была выступить в одиночном турнире и парном вместе с Элиной Свитолиной. Теперь ее место в дуэте с первой ракеткой Украины займет Даяна Ястремская, которая недавно была оправдана в допинговом деле.

Марта Костюк, к сожалению, не сможет принять участие в Олимпийских играх. Отказ от главного спортивного форума планеты ... Опубликовано Федерация Тенниса Украины Среда, 14 июлю 2021

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.

на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

"Дорога в Токио": как украинские атлеты готовятся к Олимпиаде в этом году

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку