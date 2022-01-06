Звездного экс-футболиста сборной Италии госпитализировали из-за осложнений от COVID-19

За последние дни его состояние ухудшилось.

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано попал в больницу из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Об этом сообщает Marca.

Ранее жена 39-летнего экс-футболиста Каролина Марсиалис подтвердила, что ее муж заразился коронавирусом на рождественских каникулах и находился дома на самоизоляции. По информации источника, за последние несколько дней состояние Кассано ухудшилось. Бывший форвард находится в больнице Сан-Мартино в Генуе.

Отмечается, что 39-летний Кассано не вакцинирован, что подтвердила его семья.

Кассано в течение своей игровой карьеры выступал за "Рому", "Сампдорию", "Реал", "Интер" и ряд клубов, а также провел 39 матчей за сборную Италии, забив 10 голов. Он завершил карьеру в 2018 году после 400 матчей в Серии А, в которых забил 112 голов.

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