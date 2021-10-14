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Звездного футболиста "Баварии" приговорили к шести месяцам тюремного заключения за совместный отдых с женой

Звездного футболиста "Баварии" приговорили к шести месяцам тюремного заключения за совместный отдых с женой

Associated Press

Игрок уже подал апелляцию по этому делу.

Футболист мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Лукас Эрнандес приговорен к полугодовому тюремному заключению.

Об этом сообщает AS.

Отмечается, что подобное наказание 25-летний защитник получил из-за нарушения запрета приближаться к своей нынешней жене Амелии де ла Оса Лоренте на расстояние ближе, чем 500 метров. Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе Высшего суда Мадрида.

Этот запрет датирован еще 2017 годом. Тогда он побил Амелию, которая в тот момент еще была его девушкой. Позже пара воссоединилась, и в том же 2017 году вышла замуж. В 2018 году у них родился ребенок.

Однако ни один из этих фактов не стал для суда поводом наказать Эрнандеса. Нарушением запрета суд посчитал тот факт, что пара вместе ездила отдыхать прошлым летом и возвращалась домой на одном самолете.

Футболист уже подал апелляцию на решение суда. Его рассмотрение назначено на вторник, 19 октября. Эрнандес обязан присутствовать на заседании лично.

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