Звездного футболиста ПСЖ обвинили в изнасиловании – подробности скандала

Защитника ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими обвинили в сексуальном насилии.

Как сообщило издание Le Parisien, 26 февраля в полицию обратилась 24-летняя девушка, заявившая об изнасиловании со стороны футболиста.

Женщина отказалась подавать официальное заявление, но один из сотрудников полиции, с которым она разговаривала, доложил о ситуации руководству, в результате чего делом заинтересовалась прокуратура.

По словам предполагаемой жертвы, 16 января она начала общаться с Хакими в Instagram. 25 февраля девушка на такси, вызванном марокканским футболистом, приехала в его дом. Ашраф якобы поцеловал ее в губы, потом поднял одежду и поцеловал в грудь, невзирая на протесты девушки. Также она обвинила Хакими в проникновении в нее пальцами, несмотря на ее отказ.

Вероятной пострадавшей удалось оттолкнуть игрока ногой и сбежать из его дома, после чего она написала своему другу, который забрал ее с места происшествия.

Отметим, что Ашраф женат и имеет двоих детей. Согласно социальным сетям, жена футболиста вместе с двумя их детьми на тот момент была на отдыхе в Дубае.

Напомним, Хакими попал в команду из лучших футболистов 2022 года по версии ФИФА. Впервые с 2006 года в ней не нашлось места португальскому нападающему Криштиану Роналду.

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