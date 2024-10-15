Звездного футболиста "Реала" и сборной Франции Мбаппе обвинили в изнасиловании – СМИ

Нападающего мадридского "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе подозревают в изнасиловании женщины в отеле Стокгольма.

По информации шведского издания TV4, неизвестная девушка обратилась за помощью в клинику для жертв изнасилований и сообщила, что стала жертвой сексуального преступления со стороны Мбаппе.

Источник утверждает, что на месте предполагаемого инцидента правоохранители провели проверку.

"Игрок "Реала" Килиан Мбаппе на прошлой неделе совершил короткий визит в Швецию. После двух дней в Стокгольме он покинул страну в пятницу днем на частном самолете. После визита, включавшего, среди прочего, посещение ночного клуба и ресторанов, француз сейчас находится под следствием по подозрению в изнасиловании", – говорится в сообщении.

Сам 25-летний футболист отреагировал на обвинения в соцсетях, заявив, что это ложная информация.

"Фейковые новости! Это становится таким предсказуемым, накануне слушания, будто случайно", – написал Мбаппе в соцсети X.

Отметим, что француз имел в виду запланированное на 15 октября судебное заседание по делу против своего бывшего клуба ПСЖ, который задолжал ему 55 миллионов евро.

Мбаппе стал игроком "Реала" летом 2024 года, после того как у него закончился контракт с ПСЖ. За парижан Килиан выступал с 2017 года, когда перешел из "Монако" за 180 миллионов евро.

В этом сезоне Килиан уже успел провести за мадридский клуб 11 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и одним ассистом.

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