Звездного украинского баскетболиста отчислили из клуба НБА: что известно

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не будет выступать за клуб НБА "Торонто Репторс" в сезоне 2022/23.

Отметим, что перед стартом нового сезона Михайлюк использовал свою опцию игрока, гарантировавшую ему выплату в 1.9 миллиона долларов. Однако теперь украинский баскетболист вынужден искать новую команду.

Об отчислении украинца из "Торонто" сообщает журналист The Athletic Шемс Чарания.

По информации издания, одной из причин отчисления Михайлюка является необходимость освобождения места в составе команды. Таким образом, "Торонто" вторично почти за полтора года отчисляет украинских баскетболистов из состава. В январе 2021 года "Репторс" отчислили центрового Алексея Леня.

Новый сезон НБА 2022/23 начнется 18 октября 2022 года и продлится до 9 апреля 2023 года. Матч всех звезд НБА запланирован на 19 февраля следующего года и состоится на Vivint Arena в Солт-Лейк-Сити.

Михайлюк перешел в состав "Репторс" в августе прошлого года. В прошлом сезоне украинец провел 56 матчей за этот клуб, набирая в среднем за матч 4,6 очка и делая 1,6 подбора. Прошлый сезон стал для украинца четвёртым в НБА.

Добавим, что Михайлюк на данный момент находится в лагере сборной Украины, которая провела перед этим два матча отбора на Чемпионат мира-2022. С 1 по 18 августа состоится Евробаскет-2022, участие в котором также примет Украина.

Для Михайлюка "Торонто Репторс" – четвертая команда в карьере. Перед этим украинец выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт Пистонс" и "Оклахому Сити Тандер".

Ранее рассказывалось о том, что сборная Украины по баскетболу потерпела драматическое поражение и почти упустила шансы выйти на ЧМ-2023.

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