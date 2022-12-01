Звездный американец хочет покинуть "Челси": известна причина

Полузащитник сборной США и "Челси" Кристиан Пулишич стремится покинуть лондонский клуб.

Об этом пишет The Athletic.

24-летний американец не будет продлевать контракт с "Челси", рассчитанный до лета 2025 года.

Отмечается, что желание игрока сменить команду обусловлено ощущением того, что его развитие остановилось.

"Синие" готовы продать американца. Лондонцы оценивают игрока в 35 млн. фунтов.

Услугами футболиста интересуются у "Манчестер Юнайтед". Они готовы взять его в аренду, но сам игрок настаивает на полноценном трансфере.

В текущем сезоне Пулишич забил один гол и отдал два ассиста в 18 матчах.

Напомним, что Пулишич попал в больницу после заключительного матча группового раунда против сборной Ирана на чемпионате мира-2022 в Катаре.

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