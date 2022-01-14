Звездный американец пытается перехватить у Ломаченко бой за звание абсолютного чемпиона мира

Команда Дэвина Хейни хочет опередить украинца и первой договориться о поединке с Джорджем Камбососом.

Известный британский промоутер Эдди Хирн, занимающийся делами американца Дэвина Хейни, сообщил, что предпринимает попытки организовать своему клиенту бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа.

В то же время промоутер отметил, что так же о поединке с Камбососом ведет переговоры компания Top Rank, представляющая интересы украинца Василия Ломаченко. По словам Хирна, он надеется, что Камбосос изберет себе в соперники именно Хэйни.

"Мы ведем переговоры с Камбососом. Есть варианты по бою Хейни и Камбососа. Я считаю, что это единственный поединок, который нужен сейчас легкому весу. Но я знаю, что промоутеры Ломаченко из Top Rank также ведут переговоры с Камбососом. Мне кажется, Хейни - Камбосос будет отличным боем. Должен быть именно этот поединок", - приводит слова промоутера Boxingnews24.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. В послужном списке Хейни 27 побед (15 - нокаутом) в 27 поединках. В ночь на 5 декабря он победил своего соотечественника Джозефа Диаса и защитил титул WBC в легком весе.

Читайте также:

Ломаченко не первый: абсолютный чемпион мира рассказал, в каком порядке "накажет" всех потенциальных соперников

"Мне нравится бой с Ломаченко": абсолютный чемпион мира назвал дату и место потенциальной дуэли

"Имел испуганный вид": непобедимый американец рассказал, почему не станет драться с Ломаченко