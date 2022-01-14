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Звездный американец пытается перехватить у Ломаченко бой за звание абсолютного чемпиона мира

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Звездный американец пытается перехватить у Ломаченко бой за звание абсолютного чемпиона мира

Associated Press

Команда Дэвина Хейни хочет опередить украинца и первой договориться о поединке с Джорджем Камбососом.

Известный британский промоутер Эдди Хирн, занимающийся делами американца Дэвина Хейни, сообщил, что предпринимает попытки организовать своему клиенту бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа.

В то же время промоутер отметил, что так же о поединке с Камбососом ведет переговоры компания Top Rank, представляющая интересы украинца Василия Ломаченко. По словам Хирна, он надеется, что Камбосос изберет себе в соперники именно Хэйни.

"Мы ведем переговоры с Камбососом. Есть варианты по бою Хейни и Камбососа. Я считаю, что это единственный поединок, который нужен сейчас легкому весу. Но я знаю, что промоутеры Ломаченко из Top Rank также ведут переговоры с Камбососом. Мне кажется, Хейни - Камбосос будет отличным боем. Должен быть именно этот поединок", - приводит слова промоутера Boxingnews24.

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