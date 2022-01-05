Звездный датчанин, переживший остановку сердца во время Евро-2020, выразил желание сыграть на ЧМ-2022

Кристиан Эриксен хочет поехать на будущий мундиаль в составе своей национальной команды.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен дал интервью местному медиа, где заявил, что хочет сыграть за свою национальную сборную на Чемпионате мира 2022 года.

"Моя цель - сыграть на Чемпионате мира в Катаре. Я хочу играть. Это моя цель и мечта. Выберут ли меня - это другой вопрос. Но моя мечта - вернуться. Я уверен, что могу вернуться, потому что не чувствую себя как-то иначе. Физически я уже в топ-форме.

Боюсь ли я повторения того, что было в матче с Финляндией? Нисколько. Сначала я был немного осторожен по поводу того, как будет справляться сердце с нагрузками, но я прошел множество исследований. Врачи сказали, что все хорошо. Так что нет, я совсем не боюсь, что это повторится", - передает слова датского футболиста Daily Mail.

Looking forward to the future pic.twitter.com/sIZsBPWNgH — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

Отметим, что сборная Дании уже гарантировала себе участие в ЧМ-2022, выиграв свою отборочную группу. Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.

Напомним, что во время Евро-2020 у 29-летнего Эриксена остановилось сердце, но врачи смогли спасти игроку жизни.

Поскольку правила Серии А не разрешают выходить на поле с кардиостимулятором, то в декабре 2021 года миланский "Интер" расторг контракт с Эриксеном. Именно поэтому Кристиан сумел договориться с датским "Оденсе", за который он выступал в период с 2005 по 2008 год, о том, чтобы тренироваться на клубной базе.

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно

12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.

потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился. На поле появились врачи, чтобы оказать игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибрилляцию сердца, пока партнеры закрывали пострадавшего от камер. Игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно – команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно – команда Финляндии Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы. Позже врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказал о состоянии Эриксена , а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.

, а в Сети появилось из больницы. 15 июня Эриксен впервые вышел на связь . Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все хорошо.

. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все хорошо. 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.

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