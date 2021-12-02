Звездный датский футболист впервые приступил к тренировкfv после перенесенной остановки сердца

Пока он занимается на Родине.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен впервые приступил к тренировкам после перенесенной остановки сердца.

Отметим, что жуткий инцидент произошел в матче группового этапа против Финляндии на Евро-2020. В игре стартового тура против финнов Кристиан внезапно упал на газон и потерял сознание. 29-летний футболист успешно перенес операцию, ему имплантировали кардиостимулятор.

Теперь, по информации The Athletic, датчанин наконец-то сумел вернуться в большой футбол.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Эриксену не разрешат играть в Серии А с кардиостимулятором. Именно поэтому футболист сумел договориться с датским клубом "Оденсе", за который он выступал в период с 2005 по 2008 годы о том, чтобы он начал тренироваться в лагере клуба.

"Рады, что Кристиан Эриксен поддерживает форму с нами. Мы находились на связи с Кристианом с тех пор, как он ушел, поэтому довольны, что он попросился тренироваться с "Оденсе". Сейчас он занимается индивидуально, — сказал представитель клуба".

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно