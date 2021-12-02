Звездный датский футболист впервые приступил к тренировкfv после перенесенной остановки сердца

Пока он занимается на Родине.
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен впервые приступил к тренировкам после перенесенной остановки сердца.
Отметим, что жуткий инцидент произошел в матче группового этапа против Финляндии на Евро-2020. В игре стартового тура против финнов Кристиан внезапно упал на газон и потерял сознание. 29-летний футболист успешно перенес операцию, ему имплантировали кардиостимулятор.
Теперь, по информации The Athletic, датчанин наконец-то сумел вернуться в большой футбол.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Эриксену не разрешат играть в Серии А с кардиостимулятором. Именно поэтому футболист сумел договориться с датским клубом "Оденсе", за который он выступал в период с 2005 по 2008 годы о том, чтобы он начал тренироваться в лагере клуба.
"Рады, что Кристиан Эриксен поддерживает форму с нами. Мы находились на связи с Кристианом с тех пор, как он ушел, поэтому довольны, что он попросился тренироваться с "Оденсе". Сейчас он занимается индивидуально, — сказал представитель клуба".
Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно
- 12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.
- На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.
- Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.
- Позже врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии Эриксена, а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.
- 15 июня Эриксен впервые вышел на связь. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке.
- 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.