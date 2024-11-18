Звездный экс-чемпион UFC обратился к Майку Тайсону после поражения от Джейка Пола

Фрэнсис Нганну поддержал "Железного Майка", который вернулся на ринг в 58 лет.

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Майку Тайсону после его поражения в бою с популярным блогером Джейком Полом.

Камерунский боец смешанных единоборств по прозвищу "Хищник" выразил восхищение легендарным американским боксером, который решил вернуться на ринг в 58-летнем возрасте.

"Ты победил, просто сделав это в своем возрасте, чемпион. Мы все знаем, кто ты и на что ты способен. Большинство спортсменов даже не могут встать самостоятельно в таком возрасте", – написал Нганну в соцсети X.

Добавим, что ранее Тайсон помогал Нганну готовиться к дебюту в боксе. В октябре 2023 года Фрэнсис раздельным решением судей проиграл британцу Тайсону Фьюри, которого даже смог отправить в нокдаун. В марте 2024-го звезда ММА вышел в ринг против другого топового британского супертяжеловеса Энтони Джошуа и потерпел поражение нокаутом.

Поединок между 58-летним Тайсоном и 27-летним Полом состоялся в ночь на 16 ноября в американском Арлингтоне. Бой длился 8 раундов по две минуты. В итоге "Железный Майк" проиграл единогласным решением судей.

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Отметим, что этот поединок имел официальный статус – результат внесен в статистику обоих боксеров.

К слову, изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

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Для Тайсона это был первый официальный поединок с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. Теперь в послужном списке "Железного Майка" 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися. На счету Пола 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Джейка Пола. Сам блогер также прокомментировал свою победу над иконой мирового бокса.

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