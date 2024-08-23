Звездный футболист "Барселоны" вернулся в "Манчестер Сити"

Илкай Гюндоган снова будет выступать за "горожан".

"Манчестер Сити" объявил о подписании немецкого полузащитника "Барселоны" Илкая Гюндогана.

Как сообщается на официальном сайте "горожан", 33-летний футболист подписал с английским клубом контракт до завершения сезона-2024/25. Также в сделке предусмотрена опция продления еще на год.

По информации СМИ, хавбек достался "Манчестер Сити" бесплатно. "Барселона" договорилась с Гюндоганом о досрочном расторжении контракта, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость.

Отметим, что Илкай только прошлым летом перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону" в статусе свободного агента. Соглашение немца с каталонцами было рассчитано до июня 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

В прошлой кампании Гюндоган провел 51 матч за "Барселону" во всех турнирах, отличившись 5 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

Ранее Гюндоган выступал за "Манчестер Сити" с 2016 по 2023 год. В составе "горожан" Илкай провел 304 матча во всех турнирах, забив 60 голов и отдав 40 голевых передач.

Немец выиграл с "небесно-голубыми" 14 трофеев, включая пять побед в чемпионате Англии и одну в Лиге чемпионов.

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