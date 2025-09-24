ТСН в социальных сетях

Проспорт
213
1 мин

Звездный футболист "Барселоны" выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы

Гави перенес операцию на мениске.

Гави

Гави / © Associated Press

Полузащитник каталонской "Барселоны" Гави больше не сыграет до конца 2025 года из-за серьезной травмы.

21-летний испанец перенес операцию на мениске. Ему была произведена артроскопия для устранения травмы медиального мениска, который был сшит.

Ориентировочный срок восстановления игрока оценивается примерно в 4-5 месяцев, сообщается на официальной странице "сине-гранатовых" в соцсети X.

В этом сезоне Гави провел всего два матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей.

В прошлом сезоне он принял участие в 42 матчах разных турниров, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

Ранее Гави был вынужден пропустить почти год из-за разрыва крестообразных связок.

213
