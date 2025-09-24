- Дата публикации
Звездный футболист "Барселоны" выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы
Гави перенес операцию на мениске.
Полузащитник каталонской "Барселоны" Гави больше не сыграет до конца 2025 года из-за серьезной травмы.
21-летний испанец перенес операцию на мениске. Ему была произведена артроскопия для устранения травмы медиального мениска, который был сшит.
Ориентировочный срок восстановления игрока оценивается примерно в 4-5 месяцев, сообщается на официальной странице "сине-гранатовых" в соцсети X.
В этом сезоне Гави провел всего два матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей.
В прошлом сезоне он принял участие в 42 матчах разных турниров, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
Ранее Гави был вынужден пропустить почти год из-за разрыва крестообразных связок.