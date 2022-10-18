Звездный футболист "Манчестер Юнайтед" оказался под стражей: в чем его обвиняют

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, который в конце января 2022 года был задержан по подозрению в изнасиловании, избиении и угрозах убийством в адрес своей девушки - модели Герриет Робсон, ближайший месяц проведет в заключении.

Как сообщает BBC, суд отказал 21-летнему футболисту в освобождении под залог. Окружной судья Марк Хедфилд принял решение взять Гринвуда под стражу до следующего заседания, которое состоится 21 ноября.

В субботу, 15 октября, Мейсон был арестован из-за того, что он контактировал с предполагаемой жертвой своего преступления, то есть нарушил условия пребывания на свободе под залогом.

Мейсон Гринвуд обвиняется в изнасиловании: что известно

Напомним, Гринвуда арестовала полиция в воскресенье, 30 января, после того, как его возлюбленная обвинила футболиста в домашнем насилии. В сторис Instagram она опубликовала фотографии с многочисленными следами побоев, а также аудиозапись, на которой ее принуждают к сексу.

Позже Робсон удалила скандальные публикации из своего Instagram, но это уже не спасло Гринвуда от проблем. МЮ на неопределенный срок отстранил нападающего от игр и тренировок. Также с подозреваемым отказались сотрудничать спонсоры, а компания-разработчик видеоигр EA Sports убрала Гринвуда из футбольного симулятора FIFA 22.

В среду, 2 февраля, Гринвуд был освобожден под залог на время проведения дальнейшего расследования. Однако из-за нарушения условий освобождения под залог 15 октября футболиста снова арестовала полиция.

Мейсон Гринвуд: футбольная карьера

Гринвуд является воспитанником "манкунианцев", а за первую команду МЮ выступает с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 23 матча за "красных дьяволов" во всех турнирах, забил 6 голов и сделал один ассист.

В 2020 году Гринвуд дебютировал за сборную Англии, но на Евро-2020, где команда Гарета Саутгейта дошла до финала, он не поехал из-за травмы.

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