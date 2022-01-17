Звездный футболист о пребывании в "Барселоне": мне было плевать на игровое время — знал, что стану миллионером

Звездный футболист о пребывании в "Барселоне": мне было плевать на игровое время — знал, что стану миллионером

Он находился на контракте у "блаугранаса" четыре года.

Бывший футболист испанской " Барселоны " Алекс Сонг решил откровенно рассказать о своем пребывании в составе клуба.

34-летний полузащитник перебрался в Каталонию в 2012 году из лондонского "Арсенала". Впрочем, закрепиться в "блаугранасе" Сонгу так и не удалось. Как выяснилось, он к этому не слишком то и стремился.

"Когда Барселона предложила мне контракт и я увидел, сколько буду зарабатывать, мне не пришлось подумать дважды. Я считал, что моя жена и дети должны жить комфортно, когда я завершу карьеру.

Я встретился со спортивным директором Барселоны, и он сказал, что я не получу много игрового времени, но мне было безразлично – я знал, что стану миллионером. Мне хотелось общаться с большими ребятами. Покупать все что угодно и тусоваться ночью непрерывно.

Я приходил на тренировку и видел, как Тьерри Анри приезжает на невероятной машине. Я сказал себе, что получу такое же авто любой ценой. Я пошел и приобрел такую же, как у него. Но я клянусь, спустя два месяца я сдал ее обратно. Все деньги уходили на топливо. Я сказал: дайте мне "Тойоту" – эта машина слишком затратна для меня", — цитирует слова Сонга Daily Mail.