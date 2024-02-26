Звездный футболист одного из лидеров УПЛ получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона

Бени Макуана больше не сможет помочь "Полесью" в нынешней кампании.

Вингер "Полесья" Бени Макуана пропустит остаток сезона-2023/24 из-за серьезной травмы, которую получил во время матча 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с "Рухом".

Об этом 21-летний конголезский футболист сообщил на своей странице в Instagram. Он также рассказал, что перенесет операцию.

"Обследование подтвердило, что я должен сделать операцию в ближайшие дни. Я очень хотел завершить этот сезон красиво, но Бог этого не хотел.

Я просто хотел бы поблагодарить вас за этот отличный сезон, полон эмоций, и сказать спасибо всем, кто поддерживает меня. Спасибо всем украинским болельщикам, которые поддерживали меня. До встречи в следующем сезоне", – написал Макуана.

Добавим, что "Рух" и "Полесье" не определили сильнейшего – матч завершился вничью 1:1. Макуана в первом тайме отличился асситом, а во второй половине встречи получил повреждение и был вынужден досрочно покинуть поле.

В этом сезоне атакующий полузащитник сборной Конго провел 20 матчей за житомирский клуб во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

"Полесье" сейчас занимает третье место в УПЛ – команда Юрия Калитвинцева на два балла отстает от "Днепра-1" и на четыре пункта от лидера "Кривбасса".

Также житомирцы вышли в полуфинал Кубка Украины, где сразятся с "Ворсклой".

Следующий матч "Полесье" сыграет 1 марта против ЛНЗ в рамках 19-го тура чемпионата Украины.

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