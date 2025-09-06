Звездный футболист получил длительный "бан" за плевок в лицо тренеру соперника

Луис Суарес / © Associated Press

Форварда "Интера" Майами Луиса Суареса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в члена тренерского штаба "Сиэтл Саундерс" после поражения в финале Кубка лиг (0:3).

Инцидент произошел вскоре после финального свистка. Между игроками и представителями тренерских штабов обеих команд вспыхнула массовая стычка на поле.

Суарес не сдержал эмоций и схватил соперника за шею, а затем его одноклубник Серхио Бускетс ударил оппонента кулаком. На этом Луис не остановился и плюнул в лицо одному из представителей тренерского штаба "Сиэтл Саундерс".

Позже бывший нападающий "Ливерпуля" и "Барселоны" попросил прощения за свое поведение.

"Это был момент огромного напряжения и разочарования, когда сразу после матча произошло то, чего не должно было произойти. Но это не оправдывает моей реакции. Я сделал ошибку и искренне извиняюсь. Это не тот образ, который я хочу создавать перед своей семьей, которая страдает из-за моих ошибок, и перед клубом, который также не заслуживает того, чтобы на него влияли подобные вещи.

Обидно за то, что произошло, и я не хотел упустить возможность признать свою вину и попросить прощения у всех, кто был недоволен моим поступком. Мы будем работать вместе, чтобы добиться успехов, которых заслуживают этот клуб и его болельщики. Обнимаю всех", – цитирует Суарес ESPN.

В итоге 38-летний звездный уругвайец был наказан 6 матчами дисквалификации. Однако "бан" распространяется только на матчи Кубка лиг, то есть Суарес сможет принять участие уже в ближайшем матче МЛС.

Также наказание получили одноклубники Суареса – Бускетс и Томас Авилес, которых отстранили на два и три матча Кубка лиг соответственно.

Ассистент тренера "Сиэтл Саундерс" Стивен Ленхарт также отстранен на пять поединков.

В этом сезоне Суарес провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 14 ассистов. На счету Бускетса 34 игры и 6 голевых передач.

"Интер" Майами сейчас занимает шестое место в Восточной конференции МЛС. В следующем туре команда легендарного форварда Лионеля Месси 14 сентября сыграет против "Шарлотта".