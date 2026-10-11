Звездный футболист "Реала" заработал нелепое удаление в матче Ла Лиги

Винисиус Жуниор / © Associated Press

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Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заработал нелепое удаление в домашнем матче восьмого тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала".

На 71-й минуте поединка бразилец забил гол, однако после просмотра видеоповтора (VAR) его отменили из-за того, что перед этим он дернул за волосы полузащитника гостей Натана Салиба.

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В итоге взятие ворот отменили, а Винисиус получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве на заключительный отрезок встречи.

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Видео с удалением Винисиуса Жуниора

Несмотря на удаление, подопечные Жозе Моуринью удержали победный счет — 1:0. Единственный гол на 62-й минуте забил летний новичок "сливочных" Ян Диоманде.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Отметим, что в этом сезоне Лунин еще не сыграл ни одного матча за мадридцев.

Добавим, что Моуринью проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, а клубное телевидение "сливочных" уже традиционно раскритиковало работу арбитров.

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Сам Винисиус после матча извинился за свое нелепое удаление перед одноклубниками и болельщиками.

"Радость продолжается… Прошу прощения у моей команды и болельщиков", — написал 26-летний бразилец после игры на своей странице в Instagram.

В этом сезоне Винисиус провел за "Реал" девять матчей, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Сейчас "Реал" (18 очков) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Моуринью на один балл отстают от "Атлетико" и на 6 пунктов от "Барселоны", которая лидирует в чемпионате. "Вильярреал" (8 очков) находится на десятой строчке.

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В следующем туре "Реал" 18 октября примет "Севилью", а "Вильярреал" днем ранее дома встретится с "Эльче".

Ранее сообщалось, что украинский футболист забил эффектный гол в матче АПЛ.

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