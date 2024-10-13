Звездный футболист сборной Украины пропустил тренировку перед матчем Лиги наций с Чехией

Артем Довбик не тренировался с командой накануне поединка против чехов.

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик пропустил тренировку сборной Украины перед матчем 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против команды Чехии.

Как сообщает корреспондент Суспильне Спорт из Вроцлава, Довбик прибыл на арену, но не участвовал в тренировке.

Ранее главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал о кадровой ситуации в сборной Украины перед матчем против чехов. По его словам, в команде есть микроповреждения, но он надеется, что все игроки будут готовы к поединку.

Матч Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября, в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Напомним, в третьем туре Лиги наций сборная Украины в польском городе Познань обыграла Грузию (1:0). Несмотря на эту победу, команда Реброва продолжает занимать последнее место в группе B1, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, которая опережает Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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