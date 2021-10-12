Звездный футболист "Шахтера" планирует завершить карьеру в конце 2021 года

Он выступает за "горняков" более семи лет.

Футболист донецкого "Шахтера" Марлос размышляет над тем, чтобы по завершении 2021 года повесить бутсы на гвоздь.

Об этом сообщает бразильское издание Bolavip.

Отмечается, что 33-летний полузащитник может покинуть состав "горняков", когда его контракт (декабрь 2021, прим.) завершится. Пригласить в свой состав Марлоса хотело бразильское "Сан-Паулу", но он обдумывает решение о завершении карьеры.

Сейчас Марлос всерьез задумывается о том, чтобы уже в конце года навсегда сказать футболу "до свидания". Все дело в том, что на родине он хочет быть ближе к семье и заняться другими, не связанными с футболом, делами.

В то же время, боссы "Сан-Паулу" дали понять Марлос, что в случае, если игрок передумает и захочет еще провести пару сезонов на профессиональном уровне, они готовы снова обсудить вопросы сотрудничества.

Марлос выступает за "Шахтер" с лета 2014 года. На его счету 276 матчей, 73 забитых мяча и 63 результативные передачи в оранжево-черной футболке;

В этом сезоне на его счету 15 поединков во всех турнирах, два гола и три ассиста;

"Шахтер" все еще надеется заключить новое соглашение с игроком.

Добавим, что в 2017-м Марлос получил новое гражданство и дебютировал за "сине-желтых". Всего в составе сборной Украины вингер сыграл 26 матчей, забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач. Недавно он завершил выступления за национальную команду.

В 2017 году вингер был признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги (УПЛ).

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