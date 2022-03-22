Звездный футболист записал обращение к юному украинскому игроку, которого оккупанты ранили в Мариуполе

Звездный футболист записал обращение к юному украинскому игроку, которого оккупанты ранили в Мариуполе

Кевин Де Брейне не остался равнодушным и подбодрил парня из Украины.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поддержал своего несовершеннолетнего фаната из Украины, пострадавшего в результате бомбардировки российскими войсками Мариуполя.

Трогательной историей поделилась нидерландская журналистка Йоани де Рийке, освещающая войну в Украине для бельгийского издания DeMorgen.

16-летний Давид с травмой ноги оказался в запорожской больнице, куда привозят раненых из Мариуполя.

"Он играл в футбол с двумя друзьями, когда выстрелила ракета. Один друг внезапно умер, другой все еще тяжело ранен", - написала журналистка.

Когда юный игрок узнал, что журналистка из Бельгии, то рассказал ей, что является ярым фанатом Де Брюйне. Журналистка передала это сообщение Кевину, а тот решил записать видеообращение к раненому парню.

"Привет, Давид, это Кевин де Брюйне. Услышал, что с тобой случилось. Мне очень жаль. Происходящее там - не хорошо. Надеюсь, это небольшое сообщение тебя подбодрит. Надеюсь, что ты будешь бороться за свою жизнь и что скоро тебе станет лучше. И надеюсь, что однажды ты увидишь вживую, как я играю, и я смогу показать лучшую игру", - сказал Де Брюйне.

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